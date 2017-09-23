1 апреля в Самаре заманили в сарай и изнасиловали 14-летнюю девочку‍. Инцидент произошел в Куйбышевском районе города.

Сотрудники Главного управления МВД по Самарской области сообщают о случае, в ходе которого была изнасилована несовершеннолетняя жительница административного центра. Согласно информации, которую они передают, инцидент произошел 1 апреля. Пострадавшей оказалась 14-летняя жительница Куйбышевского района. После того, как над ней надругались, она сообщила об этом в полицию. Позже сотрудники проверили факт происшествия и возбудили уголовное дело.

Позже по горячим следам правоохранители задержали 17-летнего подростка. Жертва опознала в нем насильника. Пока что его вина не доказана в суде, однако в отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи проводят опросы возможных очевидцев, а также родственников пострадавшей.