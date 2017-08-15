2 апреля в Саратове мужчину зарезал родной брат и оставил тело на лестничной площадке многоэтажного дома по улице 3-я Степная в Ленинском районе.

Сотрудники Главного управления МВД по Саратовской области сообщают о случае, в ходе которого в подъезде одного из домов административного центра было найдено тело мужчины. Согласно данным, которые они передают, труп имел множественные колото-резанные раны. Его на лестничной площадке дома, расположенного в Ленинском районе города по улице 3-я Степная нашел один из соседей, который и сообщил об увиденном в полицию. Это произошло вчера примерно в семь часов вечера.

Начав расследование по факту происшествия, правоохранители установили, что убит 45-летний житель Саратова. В день, когда его убили, он общался со своим старшим братом. Теперь мужчина проходит как главный подозреваемый по возбужденному уголовному делу. Следователи считают, что погибшего зарезал родной брат и оставил тело на лестничной площадке.