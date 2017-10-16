В Вологодской области двое мужчин склонили школьницу к сексу в машине

В Вологодской области двое мужчин получили по 8,5 и 10,5 лет колонии за секс с 14-летней школьницей. 30-летний и 43-летний мужчины, без насилия и угроз, по очереди занялись в машине сексом с девочкой-подростком, которая добровольно на это пошла.

Как сообщается, в Бабаевском районе Вологодской области двое взрослых мужчин по очереди занимались сексом с 14-летней девочкой. Следствием установлено, что школьницу к половой связи никто не принуждал и она добровольно согласилась на групповой секс в машине.

Полиция, узнав о происшествии, возбудила уголовное дело. Инцидент случился в октябре минувшего года, оба мужчины пришли к полицейским с признанием в преступлении и сообщили, что случившееся они осознали лишь после полового акта. Мужчина знали, что девочке нет и 16 лет, но тогда их это не останавливало. Со школьницей один из мужчин познакомился в Сети, потом он пригласил ее покататься на машине с приятелем, та согласилась. Уже в машине она дала согласие и на секс с ними двумя.

Суд вынес приговор, согласно которому один из них получил 8,5 лет колонии, а второму назначили 10,5 лет заключения. Мужчин признали виновными в половом сношении с несовершеннолетней, совершенном группой лиц.