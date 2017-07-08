В Амурской области мужчина убил ругающегося матом соседа

В Амурской области мужчина убил своего соседа, который громко стучал ему в дверь и ругался матом. Теперь ему предстоит провести 9 лет в тюрьме.

Как стало известно, в 2017 году мужчина сидел дома и распивал спиртные напитки, когда вдруг в его квартиру начал громко стучать молодой сосед, обзывать его нецензурными словами и кричал, что "сломает его". Это вывело из себя находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчину, он вышел на лестничную клетку с ножом и между ним и соседом завязалась драка. В результате произошедшего, злоумышленник нанес несколько ударов ножом своему грубому соседу и тот скончался.

Во время судебного заседания преступник полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, потому суд избрал ему меру пресечения в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.