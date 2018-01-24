В Туве 76-летний пенсионер изнасиловал маленькую девочку

В Туве региональное СУ СКР завершило проверки по делу об изнасиловании 8-летней девочки. По данным следствия, 76-летний пенсионер, находясь в алкогольном опьянении, пришел в дом в своим соседям и изнасиловал ребенка знакомых.

Как сообщается, 2 октября 2017 году в Туве изнасиловали ребенка. Родители 8-летней девочки, узнав о происшествии, обратились в полицию. Работники правоохранительных органов установили, что в изнасиловании главным подозреваемым является 76-летний мужчина, проживающий в соседнем доме.

Пенсионер уже отбывал срок в колонии, но его вменяемость была подтверждена на экспертизе. Согласно материалам следствия, мужчина был пьяным, но отдавал себе отчет в действиях. В алкогольном опьянении он вошел в дом к соседям и, понимая, что взрослых в доме нет и ребенка никто не спасет, он изнасиловал маленькую девочку.

Сейчас дело об изнасиловании передано в суд. Против мужчины возбуждено уголовное дело и меру наказания для него выберет судья на заседании.