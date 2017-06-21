В Хабаровском крае брезгливый сторож убил коллегу из-за грязных рук

В Хабаровском крае завершили расследование по делу об убийстве мужчины, работавшего на пасеке в 39 километрах от села Литовка. Оказалось, что своего коллегу застрелил брезгливый сторож, который не стерпел грязных рук напарника.

В пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю рассказали, что убийство случилось 31 декабря в 2017 году. Тогда, двое мужчин заступили на смену на пасеке. В Новогоднюю ночь они решили приготовить праздничные блюда и отметить торжество.

Однако, коллега 56-летнего мужчины взялся за приготовление еды грязными руками. Сторожа это возмутило, он стал спорить. В итоге, брезгливый работник стал стрелять по коллеге и попал ему в грудь. Недовольный антисанитарией сторож убил своего напарника и вернулся к распитию спиртного. Уже 7 января его нашли рядом с трупом, сторож продолжал праздновать Новый год и Рождество.

Мужчину, убившего коллегу из-за грязных рук, увидел сторож соседней пасеки, который пришел к нему по делу. Он увидел, что пьяный мужчина убил напарника и продолжает держать рядом с собой ружье. Сторожа задержали, против него заведено уголовное дело, которое уже передали в суд.