На Ставрополье в багажнике машины нашли изрезанный труп полицейского

В Ставропольском крае изрезанное ножом тело мертвого сотрудника полиции нашли в багажном отделении автомобиля. По информации от регионального СКР, 1 апреля в Ипатовском районе полиция остановила иномарку полисмена, за которой сидел не ее владелец. Мужчине удалось скрыться.

Как сообщается, 31 марта мужчина, работавший в отделе техобслуживания вычислительного центра ИЦ МВД по Ставрополью, сел в свой автомобиль Ford Focus и отправился домой. Позже его стали искать коллеги, домой он так и не попал. Уже через один день, машина полицейского была остановлена в Ипатовском районе, за ее рулем сидел другой человек, а в багажном отсеке авто лежал труп. Мужчине, ехавшему за рулем чужой машины, удалось сбежать.

Сейчас его ищет полиция. В багажнике иномарки был обнаружен труп владельца авто, на его теле зафиксировали ряд ран от ножа. Сейчас правоохранители ведут проверки и устанавливают все детали происшествия. В СК возбудили уголовное дело и сообщили о начале проверок.