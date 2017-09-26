В Ульяновске парень предлагал оральный секс и пытался изнасиловать 89-летнюю пенсионерку

В Ульяновске по подозрению в попытке изнасилования задержали молодого жителя Ленинского района. Задержанный, по версии следствия, предлагал своей 89-летней соседке по коммунальной квартире оральный секс и пытался силой склонить ее к половому акту.

Как сообщили в СК по Ленинскому району Ульяновска, молодой человек, проживающий в одной коммунальной квартире с пенсионеркой, вошел в ее комнату и предложил ей заняться оральным сексом. Парень, работающий стажером на областном заводе, просил 89-летнюю женщину удовлетворить его и обещал ответить тем же.

Однако, пенсионерка сразу же отказалась от непристойного предложения, но парень решил действовать. Он набросился на пожилую женщину, но та стала кусаться и царапаться. В итоге, ей удалось вытолкать насильника за дверь. Пенсионерка вызвала полицейских и те начали следствие.

Парень, пытавшийся изнасиловать 89-летнюю пенсионерку, был задержан. Свою вину он признавать отказывается. Сейчас полиция ведет проверки и назначила экспертизу. От сильного морального потрясения пенсионерка испытывает сложности со здоровьем и стала хуже себя чувствовать.