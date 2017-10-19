В Кировской области пьяный мужчина задушил свою 80-летнюю мать

В Кировской области полиция задержала жителя деревни Большая Субботиха, он подозревается в убийстве собственной матери. По данным из регионального СУ СКР, мужчина 1964 года рождения был пьян и задушил свою мать после ссоры.

Как сообщается, 29 марта в квартире одного из домов, расположенных в деревне Большая Субботиха, был найден труп 80-летней пенсионерки. На ее теле обнаружили множество телесных повреждений. Полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу, которая показала, что предварительной причиной смерти женщины является удушение.

По подозрению в убийстве женщины уже задержан ее сын 1964 года рождения. Как считает следствие, мужчина, проживающий в одной квартире со своей матерью, злоупотреблял алкоголем и часто избивал пожилую женщину. Во время их последней ссоры он задушил ее петлей, после чего сразу же вызвал скорую помощь, но врачи пенсионерке помочь не успели. Полиция ведет проверки и собирает все данные о происшествии. Мужчина находится под арестом.