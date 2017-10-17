В Ростове дачник убил соседа шлакоблоком из-за отсутствия чувства юмора

В Ростовской области мужчина убил соседа шлакоблоком из-за неудачной первоапрельской шутки. После убийства он сбросил тело погибшего в бассейн и скрылся.

Как стало известно, 1 апреля в Цимлянском районе Ростовской области 79-летний пенсионер решил пошутить над 40-летним соседом и переставил забор таким образом, что "отжал" часть участка мужчины. Сосед такой шутки не оценил и начал ругаться с пенсионером, в результате произошла драка. 40-летний мужчина схватил кусок шлакоблока и стал наносить им удары по голове пожилого соседа до тех пор, пока тот не потерял сознание. Осознав, что произошло, мужчина схватил тело старика и потащил его к бассейну. Скинув труп, он поспешно скрылся с места происшествия.

Вскоре правоохранителям удалось задержать злоумышленника, он дал признательные показания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется дальнейшее расследование.