В Москве неизвестные избили мужчину и вставили ему в анальный проход колпачок

В Москве злоумышленники жестоко избили мужчину и надругались над ним, поместив колпачок от дезодоранта ему в анальный проход. Инородный предмет из прямой кишки пострадавшего пришлось вытаскивать медикам.

Как стало известно, в одну из московских больниц поступил мужчина в тяжелом состоянии. Брат пострадавшего рассказал, что неизвестные напали на него на улице и жестоко избили. После избиения, хулиганы решили поиздеваться над мужчиной и засунули ему в анальный проход колпачок от дезодоранта. Мужчина рассказал, что пострадавший после нападения постоянно падал и жаловался на сильную боль в животе.

В ходе обследования медикам удалось обнаружить инородный предмет в прямой кишке мужчины и вытащить его. Отмечается, что помимо телесных, пострадавший еще получил и серьезную психологическую травму.

В настоящий момент во всем произошедшем разбираются правоохранители, они разыскивают напавших и надругавшихся над мужчиной хулиганов.