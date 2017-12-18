В Петербурге женщина зарезала безработного мужа во время пьяной ссоры

1 апреля в Петербурге, в Невском районе, нашли труп безработного мужчины 1961 года рождения, по подозрению в убийстве полиция задержала его жену. По версии следствия, женщина поссорилась со своим мужем во время застолья, в итоге, она воткнула в его грудь нож и тот погиб.

Как сообщается, в одной из квартир дома, расположенного на проспекте Большевиков, женщина, работающая продавцом в одном из магазинов, была задержана по подозрению в убийстве своего супруга, который был безработным. В квартире супружеской пары нашли мертвое тело мужчины, на его груди была рана от ножа.

Сейчас женщина находится под арестом, против нее возбудили уголовное дело. По версии следствия, муж и жена выпивали спиртное, во время чего между ними возникла ссора. В итоге, женщина решила нанести своему супругу вред и, вооружившись ножом, ударила его в грудь. От колото-резаной раны мужчина скончался. Полиция ведет проверки.