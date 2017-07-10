В Хабаровске иностранец убил женщину во время романтического свидания

В Хабаровске для 52-летней жительницы поселка Березовка свидание с иностранцем закончилось смертью. 30-летний житель Киргизии убил женщину во время романтической встречи, ее труп, лежащий в большой сумке, нашли в Еврейской автономии.

Как сообщается, 52-летняя женщина не имела мужа или постоянного возлюбленного. Жительница поселка Березовка предпочитала заводить романы с иностранцами, наделенными восточной внешностью.

Женщина познакомилась в социальной сети с 30-летним мужчиной, приехавшим в Россию из Киргизии. Иностранец встретился с понравившейся ему женщиной в одной из квартир города. Там они распивали алкоголь и знакомились поближе. Однако, после дозы спиртного женщина начала спорить и устроила скандал, во время которого она обидела мать иностранца и оскорбила всех его родственников.

Мужчина не стерпел обиды и, по данным от правоохранительных органов, избил свою знакомую руками и разными предметами. Потом он задушил женщину веревкой. Труп он завернул в одеяло, положил в большую сумку и отвез на машине в ЕАО. Там, на пустыре, он оставил сумку с мертвым телом и выбросил личные вещи женщины. Сейчас иностранец задержан, расследование завершено, а дело передали в суд.