Полиция назвала 10 самых нелепых преступлений в Крыму

1 апреля полицейские Крыма решили вспомнить самые нелепые преступления, которые произошли в регионе. Об этих случаях пишет пресс-служба МВД полуострова.

Самой неловкой считается история о соблазнившемся газовщике из Симферополя. Мужчина под видом сотрудника коммунальной службы проник в квартиру к пенсионерке. После осмотра он попросил денег на замену недорогой детали. Увидев в её руках крупную сумму, злоумышленник отступил от намеченной схемы, резко выхватил все наличные, а затем скрылся. К своему несчастью, вор забыл у "клиентки" свои личные вещи, среди которых находилась справка его друга об освобождении из заключения. Именно благодаря бумаге преступник был пойман.

В этом же городе произошел другой смешной случай. После пропажи одежды в больнице, женщина заявила в полицию. А через время снова вернулась в медучреждение и заметила свои сапоги и куртку на другой пациентке, о чем тут же уведомила оперативника.

В Евпатории пьяный мужчина стащил в магазине кусок мяса, однако был обнаружен на соседней улице. Снова в Симферополе 50-летняя женщина украла у пассажира на остановке смартфон, но забыла на сидении сумочку с паспортом. 55-летний житель Керчи ложно заявил в полицию об угоне Subaru Tribeca, чтобы вычеркнуть автомобиль из списка своего имущества при разводе. Ещё один случай связан с автомобилем. Полицейские остановили 26-летнего водителя, который попытался сбросить в открытое окно пакет с наркотиком, однако промазал и рассыпал вещество в салоне.

В столице Крыма патрульные заметили мужчину со странной походкой, одетого излишне тепло. Оказалось, что он нес на себе 7 джинсовых штанов, украденных из магазина. Жительница Керчи заявила в полицию о краже драгоценностей собственным сыном. Через пару часов 34-летний мужчина сам пришел подавать заявление на ограбившего его товарища. Отдыхающую ограбили в Ялте, пока та спала на пляже возле кафе.

Лидером неудачников считается 52-летний мужчина из Керчи, который заявил правоохранителям о краже денег. Во время опроса он не смог прояснить некоторые факты и начал путаться. Оказалось, что средства из семейного бюджета он пропил и пытался скрыть свой поступок от семейства выдуманным ограблением, за что был наказан.