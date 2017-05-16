Пьяный "муж на час" из Башкирии пытался заняться сексом с пенсионеркой в ХМАО

В ХМАО пьяный житель Башкирии попытался изнасиловать пенсионерку, которой помогал по хозяйству. Теперь ему предстоит ответить за совершенное в суде.

Как стало известно, в 2017 году житель Башкирии приехал в ХМАО на работу и устроился "мужем на час". Так он попал к пенсионерке, которой требовалась помощь по хозяйству. По окончанию работы радушная хозяйка предложила мужчине выпить и тот не отказался, началось застолье. В процессе распития спиртных напитков башкирец стал намекать престарелой хозяйке на секс, однако она отказалась.

Не получив удовлетворительного ответа, пьяный мужчина набросился на пенсионерку с целью изнасилования, однако ей удалось вырваться и позвать на помощь соседей.

Насильник поспешно скрылся с места происшествия и правоохранителям удалось поймать его только сейчас, когда он вернулся на заработки в ХМАО. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Материалы дела готовятся для передачи в суд.