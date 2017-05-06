Житель Уфы пытался ограбить 81-летнюю подругу бабушки

31 марта в Уфе 81-летняя старушка заявила в полицию о попытке ограбления со стороны безработного внука своей подруги. Об этом рассказала пресс-служба УМВД по Башкирии.

По информации правоохранителей, пострадавшая нанесла дружеский визит 88-летней женщине. Пенсионерки отведали чаю за беседой. После посиделок гостья собралась уходить домой, однако на её пути встал внук хозяйки.

37-летний мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии бросился на пострадавшую и начал отнимать у неё сумку, внутри которой лежали деньги. Приложив усилия, старушка дала отпор грабителю, а затем, по горячим следам, направилась к представителям порядка. Полицейские задержали подозреваемого и транспортировали в районный отдел для дальнейшего расследования. Стало известно, что вероятный злоумышленник не имеет места работы и уже привлекал к себе внимание полиции. Против него возбудили уголовное дело.