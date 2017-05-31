"Не проститутка": администратор группы соцсети обвиняется в клевете

Согласно обвинению, 20-летняя девушка из Ейского района Кубани, будучи администратором группы, разместила в соцсети ложную информацию о нечестном заработке соотечественницы. О ситуации рассказала пресс-служба краснодарского ГУ МВД.

По информации правоохранителей, подозреваемая по просьбе пользователя социальной сети, опубликовала в подконтрольном сообществе пост. В нём сказано, что одна женщина зарабатывает на жизнь проституцией. В записи было размещено реальные имя и фотография пострадавшей.

Такими действиями администратор нанесла ущерб чести и достоинству жительницы Краснодарского края. В связи с обнаруженными фактами, против обвиняемой завели уголовное дело за клевету. Теперь её ждёт суд и возможный штраф на сумму до миллиона рублей.