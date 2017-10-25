Бывшая преступница из Омска ранила соседа кухонным ножом

31 марта в Омске бывшая преступница-рецидивистка, предположительно, ударила кухонным ножом своего соседа. Так заявили в пресс-службе городского УМВД.

По информации правоохранителей, кровавая потасовка произошла в доме по улице Рокоссовского. 41-летний мужчина выпивал вместе со сверстницей, живущей по соседству. Во время беседы между собутыльниками возник конфликт, в итоге которого женщина нанесла оппоненту колото-резаную рану в области груди.

Пострадавшего с серьезной травмой госпитализировали в больницу. Медики начали спасать его жизнь и тут же проинформировали правоохранительные органы. Полицейские тут же заподозрили соседку, которая ранее была неоднократно осуждена за невыплату алиментов, кражи и ограбления. Они нашли на месте инцидента вероятное орудие. Подозреваемую задержали, доставили в отдел №8 и завели против неё уголовное дело за нанесение тяжких повреждений.

Пресс-служба добавила, что в Советском округе произошел похожий эпизод. 38-летний гость из Ленинского отдыхал вместе с 40-летним знакомым. Захмелевшие приятели поссорились. Хозяин взялся за нож и порезал противнику шею. Жертва нападения попала в медучреждение, а вероятного агрессора поместили под стражу в рамках уголовного дела.