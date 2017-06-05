В Ставропольском крае вор-домушник украл ванну и отдал на металлолом

В Ставропольском крае вор-домушник забрался в дом жительницы Ипатова и украл у неё тяжелую ванну, чтобы затем сдать на металлолом. Об этом 31 марта рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Женщина обратилась в полицию с жалобой на пропажу важного бытового предмета. Полицейские проверили обстоятельства инцидента. Они пришли к выводу, что злоумышленник сломал навесной замок и открыл себе путь в жилище. Внутри он обнаружил металлическую ванну, которую решил сдать в пункт приёма металлолома.

Спустя некоторое время правоохранители вычислили подозреваемого - 48-летнего мужчину из Апанасенковского района. Во время допроса задержанный сознался в краже со взломом. Теперь судья может назначить ему до 6 лет тюремного заключения.