В Рыбинске гость украл у женщины породистого пса

У жительницы Рыбинска похитили собаку дорогостоящей породы - северный хаски. Сотрудники ярославского УМВД подозревают мужчину, гостившего у неё накануне.

Пострадавшая рассказала, что к ней в гости приехала подруга с детьми. Гостья привела с собой 31-летнего знакомого из столицы региона. Приглашенные после беседы остались ночевать в квартире хозяйки. А с утра житель Ярославля исчез вместе с псом.

Днем позже полицейские, в рамках проверки заявления, обратили внимание о продаже хаски на одном из специализированных ресурсов. Правоохранители выяснили личность и местонахождение продавца, а затем задержали подозреваемого и привезли его для допроса в Рыбинский отдел. Во время беседы с представителями власти задержанный сознался в похищении собаки с целью личного обогащения. В итоге он стал фигурантом уголовного дела по факту кражи. Вскоре дело будет рассмотрено в суде.