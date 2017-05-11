Жительница Тюмени обвиняется в заражении любовника ВИЧ-инфекции

В Тюменской области 36-летняя жительница Уватского района обвиняется по делу о заражении любовника ВИЧ-инфекцией. Так 31 марта рассказала пресс-служба регионального УМВД.

По информации ведомства, в 2007 году у подозреваемой диагностировали ВИЧ. Медики предупредили её об уголовном преследовании за передачу заболевания другому человеку. Несмотря на это предупреждение, женщина занялась незащищенным сексом со поклонником. Правоохранители отмечают, что партнер перед половым актом о рисках предупрежден не был.

За вероятное правонарушение, против тюменки завели уголовное дело. Участковые полицейские Уватского района задержали её в рамках расследования. Теперь им предстоит проверить обстоятельства инцидента и установить степень вины подозреваемой.