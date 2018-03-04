В Купчино петербургский пенсионер сумел прогнать вооруженного грабителя

30 марта в Санкт-Петербурге 85-летний житель Купчино сумел оказать сопротивление и прогнать из дома вооруженного грабителя. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах.

По предварительно информации, ночью злоумышленник через окно забрался в квартиру многоэтажного здания №152 по улице Бухарестской. Внутри он столкнулся с пожилым хозяином, которого решил испугать выстрелом из пистолета. Спустив курок, преступник начал вымогать у пенсионера деньги.

Однако пострадавший не испугался огнестрельного оружия и бросился на разбойника. Столкнувшись с интенсивным сопротивлением, неизвестный сдал позиции и поспешил ретироваться без добычи. Петербуржец вскоре подал заявление в полицию, которое стало поводом для возбуждения уголовного дела за разбой.