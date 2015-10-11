Во Владимире преступника схватили через четыре года после убийства

Во Владимире следователи направили в суд дело об убийстве в 2014 году против 45-летнего жителя Александровского района. Об этом 31 марта объявили региональные правоохранители.

Полицейские завершили расследовать уголовное преступление четырехлетней давности. Они установили, что в октябре женщина пригласила знакомого в деревню Зелецино с просьбой выдворить из дома трех собутыльников. Мужчина прихватил себе в подмогу травматический пистолет.

Войдя в комнату, подозреваемый совершил неприцельный устрашающий выстрел. Пуля угодила в палец одного из мужчин. Затем стрелок приблизился к пострадавшему и выстрелил ему в грудную клетку в упор, отчего последний погиб. После происшествия обвиняемый несколько лет успешно скрывался от правосудия в Москве. Лишь теперь правоохранители задержали его и привлекают к ответственности. Подозреваемый частично сознался в содеянном. Теперь его судьбу решит суд.