Житель Самары избил супругу велосипедом и чуть не удушил

В Самаре местный житель ударил жену детским велосипедом и грозил убить во время удушения. Об этом 31 марта сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации правоохранителей, инцидент произошел в доме на Фасадной улице. Во время бытового конфликта безработный мужчина начал повышать на свою супругу голос. Затем он и вовсе схватил нелегкое транспортное средство и нанес ей физические повреждения. После избиения подозреваемый схватил женщину за шею и начал её душить, угрожая и вовсе лишить жизни.

Полицейские узнали о происшествии и поспешили обсудить его с соседями семейной пары. Из показаний свидетелей они заключили, что предполагаемый агрессор мог и осуществить обещания расправы по отношении к жене. В связи с этим сотрудники МВД завели уголовное дело по фактам угроз и нанесения тяжких травм.