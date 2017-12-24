Из-за ценностей грабитель ударил девушку ножом на севере Москвы

В северной части Москвы грабитель покусился на ценности 31-летней девушки и ранил её ножом. 31 марта об инциденте объявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По информации правоохранителей, пострадавшая шла по улице в Бескудниковском районе, когда подверглась нападению злоумышленника. Преступник ранил её холодным оружием, а затем отнял у окровавленной жертвы телефон и наличные. Завладев чужим имуществом, он скрылся в неизвестном направлении.

Представители ведомства добавили, что жертва нападения вышила и находится в больнице под присмотром медиков. Подробности её состояния не раскрываются. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и занимаются поисками подозреваемого.