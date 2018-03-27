В Кемерово СК требует арестовать гендиректора компании-собственника "Зимней вишни"

Следственный комитет в Кемерово ходатайствует об аресте до 25 мая генерального директора компании "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлию Богданову, являющуюся совладельцем ТРК "Зимняя Вишня". 31 марта такая просьба прозвучала на судебном заседании.

Сотрудник прокуратуры зачитал объёмное обвинительное заключение. Из ходатайства следует, что Юлия Богданова обладает загранпаспортом и способна сбежать от правоохранителей в другую страну под угрозой 3 лет лишения свободы. Кроме того, находясь на свободе, она может повлиять на других участников процесса. К примеру, угрозами заставить свидетелей сообщить ложную информацию и увести следствие в сторону. Подобные прецеденты с её стороны уже были.

Прокурор отметил, что Юлия Богданова владеет крупной суммой денег, которыми сможет обеспечить себя за границей. В связи со всем вышеперечисленным, СКР просит судей арестовать обвиняемую на месяц и 25 дней. Обвинитель добавил, что здоровье Юлии Богдановой позволяет ей находиться под стражей в СИЗО.