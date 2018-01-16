В Пермском крае ревнивец ударил молодую возлюбленную поленом

45-летний житель Пермского края из ревности тяжело стукнул поленом свою 25-летнюю сожительницу в Кудымкарском районе. Об этом 31 марта уведомляет пресс-служба краевого ГУ МВД.

По информации правоохранителей, подозреваемый и его возлюбленная отдыхали с употреблением алкоголя. В процессе пьяной беседы у мужчины вспыхнула ревность к своей молодой возлюбленной. Накалив конфликт, он схватил деревянное полено и сильно ударил девушку. От удара она едва не погибла.

Пострадавшую с тяжелой травмой положили в Кудымкарскую районную больницу. По факту умышленного нанесения тяжких повреждений её гражданский супруг был задержан полицией и стал фигурантом уголовного дела. Правоохранители проверяют обстоятельства инцидента.