«Обогрел, покормил и изнасиловал»: в Кыргызстане таксист надругался над ребенком

В Кыргызстане 53-летний житель Чолпон-Аты подозревается в изнасиловании 12-летней девочки. По данным следствия, таксист пустил к себе в машину заблудившуюся школьницу, после чего ее покормил и изнасиловал.

Как сообщается, 26 марта в милицию обратилась мать 12-летней девочки. Она рассказала, что 25 марта, в районе 22:00 часов, ее ребенок был изнасилован.

По словам матери девочки, школьница потерялась и не замерзла. Она обратилась к стоящему рядом таксисту с просьбой погреться в машине. Мужчина согласился помочь ребенку, но, как оказалось, из недобрых побуждений.

Таксист завел девочку в рабочую комнату, накормил ее, а после, применяя силу, он ее изнасиловал. В пресс-службе УВД Иссык-Кульской области рассказали, что таксист, подозреваемый в изнасиловании ребенка, уже задержан. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что он изнасиловал школьницу, а затем подвез ее домой. Сейчас против него возбудили уголовное дело.