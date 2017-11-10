В Саранске двое мужчин избили друга и изнасиловали его девушку

В Саранске суд рассмотрит дело об избиении мужчины и изнасиловании его девушки. Пара пришла в гости к двум своим товарищам, но те, в ходе пьяной ссоры, избили и вытолкали гостя за дверь, а женщину один из них изнасиловал.

Как сообщается, в октябре 2017 года женщина и ее сожитель отправились в гости к своим знакомым, с которыми мужчина когда-то вместе работал. Пара пришла в дом к одному из друзей, туда же пришел и второй их друг. Компания распивала спиртные напитки, но между мужчинами возник конфликт, в ходе которого два друга избили оппонента, пришедшего в гости с сожительницей, металлической трубой.

Избитого мужчину вытолкали из квартиры, а женщину отпускать не стали. Один из мужчин, угрожая ей расправой, изнасиловал возлюбленную товарища и не отпускал до утра. На следующий день, изнасиловав женщину еще раз, мужчина отпустил ее на из квартиры. Та сразу же обратилась в полицию. Обвиняемый в изнасиловании своей вины не признал, второй, избивший друга мужчина, преступления отрицать не стал.