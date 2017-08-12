В Оренбурге пьяный мужчина напал на брата сразу с тремя ножами

В Оренбурге 43-летний мужчина напал на своего 42-летнего брата сразу с тремя ножами. Пострадавший мужчина рассказал, что его родственник был пьяным и угрожал его убить.

Как сообщается, 42-летний мужчина позвонил в полиции и сообщил, что его родной брат находится в нетрезвом состоянии и нападет на него с ножами. Между мужчинами возникла ссора и старший брат решил закончить конфликт угрозой убийства. Для этого он взял сразу три ножа и пытался напасть на оппонента.

Испуганный мужчина сразу же позвонил в полиции и попросил ему помочь. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали нетрезвого дебошира. Против него возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийства или нанесению тяжкого вреда.

За преступление, если вина мужчины будет доказана, он может получить до 2 лет тюремного заключения. Сейчас полиция ведет проверки и устанавливает все обстоятельства происшествия, во время которого мужчина напал на родного брата и угрожал убить его сразу тремя ножами.