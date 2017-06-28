«Спрятали в подпол и продолжили застолье»: в Томске гости до смерти избили друга

В Томске двое 33-летних мужчин получили по 11 лет колонии строго режима за убийство друга, к которому те в июне 2017 года пришли в гости. Хозяин дома приревновал одного гостя к своей жене, а второго уличил в воровстве, за что его до смерти избили и бросили умирать в подполе дома.

Как сообщается, Ленинский район суд города Томск постановил, что двое 33-летних мужчины виновны в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За их преступление им назначили по 11-лет тюремного заключения в колонии строгого режима.

В июне 2017 года мужчина пригласил к себе в гости двух товарищей. Во время застолья хозяин дома приревновал одного из своих гостей к жене. Второго гостя мужчина уличил в краже. Хозяин дома сделал гостям замечание и попросил их покинуть его дом. Однако, гости уходить не захотели.

Мужчины жестоко избили своего друга, после чего его тело они оттащили в подпольное помещение дома. От сильных травм хозяин дома скончался. Гости же, избавившись от тела, сели за стол и продолжили веселье. Теперь, их вину признал суд ближайшие 11 лет они проведут в колонии.