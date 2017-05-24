В Коми уже судимый педофил изнасиловал шесть мальчиков

В Республике Коми педофил изнасиловал шесть мальчиков. Правоохранители установили, что преступления он совершал в период с 2015 по 2017 годы. Его жертвами были дети мужского пола возрастом от восьми до 12 лет.

Сотрудники Главного управления МВД по Республике Коми сообщают о случае, в ходе которого был задержан ранее судимый педофил. Согласно информации, которую они передают, преступник совращал детей в городе Сыктывкар. Как уже указывалось, он был судим за насилие над подростками и вышел на свободу в 2015 году. Сразу после этого он продолжил искать жертв для удовлетворения своих извращенных половых желаний.

На протяжении двух лет его жертвами становились дети возрастом от восьми до 12 лет. Педофил заманивал их в свою квартиру и совершал против них насильственные действия сексуального характера. Кроме того, он спаивал жертв, которых насиловал, крепким алкоголем. В прошлом году правоохранители узнали о его новых преступлениях и взялись за расследование. Они собрали достаточную базу улик против него и готовят дело для передачи в суд.