В Нижнем Новгороде мужчина ограбил женщину и сделал ей куннилингус

В Нижнем Новгороде 30-летний мужчина напал на женщину и пытался ее изнасиловать. После того, как ему не удалось совершить насильственный половой акт, он против воли своей жертвы сделал ей куннилингус и отобрал мобильный телефон с планшетом.

В СКР по Нижегородской области в Ленинском отделе рассказали, что инцидент случился 20 декабря 2017 года. Сейчас подозреваемый мужчина задержан и против него уже выдвинули обвинение, дело направили в суд.

Как сообщается, в тот день гражданин Узбекистана, живущий в Нижнем Новгороде, увидел женщину, она ему понравилась и тот решил с ней познакомиться. На знаки внимания женщина ответила отказом и сообщила, что спешит домой после корпоративной вечеринки.

Мужчину это не остановило и он стал ее преследовать, иностранец шел за ней по городу и ехал за ней в метро. На безлюдной улице он догнал свою жертву, укусил ее за нос и попытался изнасиловать. Из-за отсутствия эрекции мужчина не смог совершить насильственный половой акт и против воли женщины снял с нее штаны и сделал ей куннилингус. После, он отобрал у нее планшет с мобильным телефоном и скрылся. Факт грабежа мужчина не отрицает, но насильственные действия признавать отказывается.