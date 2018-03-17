Житель Удмуртии изрезал отца и убил подругу кочергой

27 марта, в Удмуртии, 24-летний житель Балезино явился в полицию с признанием в убийстве. Он рассказал, что неделю назад он изрезал отца ножом и убил кочергой 20-летнюю подругу, которая пришла к нему в дом во время происшествия.

Как сообщается, мужчина пришел в полицию и признался, что убил свою знакомую и спрятал ее труп в лесу. Полицейские нашли труп в указанном мужчиной месте и подтвердили признание.

Как сообщается следствие, 21 марта житель Балезино и его отец распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними возник конфликт. В итоге, пьяная ссора переросла в оживленную перепалку и мужчина взялся за нож. Житель Удмуртии изрезал своего отца ножом, во время чего в дом к ним вошла приятельница.

20-летняя подруга была приглашена к мужчине и его отцу в гости. Оставив отца, мужчина взял кочергу и избил свою гостью. От полученных травм она умерла, а ее труп он решил спрятать в лесном массиве. Сейчас против 24-летнего мужчины возбудили уголовное дело.