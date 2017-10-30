В Самаре 18-летний посетитель бара жестоко избил 34-летнего мужчину

В Самаре для 34-летнего мужчины поход в ар Красноглинского района закончился избиением и больницей. 18-летний парень, в ходе ссоры со взрослым оппонентом, нанес ряд ударов и причинил ему сильный вред.

Как сообщает ГУ МВД по Самарской области, 34-летний мужчина и 18-летний парень поссорились в одном из местных баров, расположенных в Красноглинском районе. Ссора переросла в агрессивную перепалку, после чего закончилась дракой.

В ходе драки 18-летний парень жестоко избил своего взрослого оппонента и нанес ему множество ударов. Пострадавший мужчина попал в больницу с сильными повреждениями. Причиной для избиения стала «личная неприязнь», которая возникла между посетителями бара.

Полиция уже задержала 18-летнего парня. Оказалось, что он безработный, но судимостей не имел. Против него возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда. Сейчас он находится под арестом, уже проведена экспертиза, которая показала, что травмы пострадавшего мужчины являются весомым основанием для начала расследований.