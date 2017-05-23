«Застал с другим»: В Башкирии ревнивый мужчина изрезал любовника сожительницы

27 марта в Башкирии, в Давлеканово, 29-летний мужчина приехал к своей 41-летней сожительнице, там он застал ее с любовником. Из ревности мужчина нанес сопернику более 20 ударов ножом, от ран тот скончался.

Как сообщается, 29-летний житель Стерлитамака решил приехать к своей сожительнице из Давлеканово. В квартире возлюбленной он увидел свою 41-летнюю даму сердца с любовником. От ревности мужчина схватил нож и нанес 31-летнему сопернику более 20 ударов ножом.

Любовник смог убежать из квартиру женщины, уже на улице ему вызвали врачей скорой помощи. Раненного мужчину забрали в больницу, но там он скончался. Медики уже никак не могли помочь любовнику, которому ревнивый мужчина нанес множество ножевых ран.

Сейчас, по данным из местных СМИ, мужчина, который изрезал соперника, задержан. Его подозревают в преступлении по уголовной статье. Арестованный ревнивец уже получил обвинение и ожидает результатов следствия, по итогам которого дело может быть передано в суд.