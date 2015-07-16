В Ростовской области ветеринар жестоко убил более 170 собак

В Ростовской области сотрудник муниципальной службы отлова бездомных животных жестоко расправился с более чем 170 собаками. Отмечается, что в Новочеркасске ветеринар ставил собакам уколы, которые заканчивались их мучительной гибелью.

Так, полиции стало известно о происходящем в Новочеркасске только благодаря региональным СМИ. В ходе следственной проверки правоохранители установили, что ветеринар жестоким образом умертвил 173 собаки. В прокуратуре сообщили, что сотрудник муниципальной службы отлова бездомных животных вводил собакам препарат, запрещенный для медикаментозной эвтаназии. Из-за этого животные погибали долгой и мучительной смертью.

В отношении ветеринара правоохранители возбудили уголовное дело, если его вину удастся доказать, то ему грозит до пяти лет тюремного заключения.