В Смоленске разбойники разули и раздели пьяную жертву

Выпивший житель Смоленска встретил на улице двух молодых разбойников, которые буквально раздели и разули его, а также отняли ценные вещи. Об этом 28 марта уведомила пресс-служба областного УМВД.

По информации правоохранителей, два молодых человека воспользовались беспомощным состоянием жертвы и ограбили её. Мужчина лишился барсетки со смартфоном и фотоаппаратом. Напоследок "гопники" заставили пострадавшего снять куртку и кроссовки, которые также присвоили себе.

Получив заявление, сотрудники полиции изучили местность поблизости от инцидента. Они опросили возможных свидетелей и поискали возможных подозреваемых среди бывших преступников. В итоге специалисты вышли на след двух 24-летний местных жителей, ранее замеченных в кражах, ограблениях и угонах. Во время допроса подозреваемый сознались в преступлении и рассказали о судьбе похищенного имущества. Часть добычи они успели продать, а предметы одежды решили сохранить для личного пользования. Против парней завели уголовное дело, в рамках которого они могут лишиться свободы сроком до семи лет.