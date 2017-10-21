"Простите": любовники убили двух человек из Твери ради 100 тысяч рублей

28 марта в Твери судят двух любовников, которые обвиняются в жестоком убийстве двух людей в попытке получить 100 тысяч рублей. Заседание прошло в зале областного суда.

Правоохранители предполагают, что Алексей Удалинкин 44 лет и Ольга Борисова 42 лет из корыстных побуждений в феврале прошлого года пошли на двойное убийство. Мертвый ныне Дмитрий Виноградов пожелал продать двухкомнатную квартиру, которая досталась ему после смерти родителей. Подозреваемые предложили услуги риелторов за гонорар в 100 тысяч рублей. Обязанности посредника взяла на себя Ольга Борисова, что подтвердила помощник нотариуса.

Следствие полагает, что по уговору Дмитрий Виноградов получил все деньги на руки. Когда Удалинкин и Борисова начали требовать от него условленную суму во время поездки на автомобиле, мужчина пошел на попятную. В этот момент предполагаемые злоумышленники решили заказчика убить. Алексей Удалинкин попытался повернуть жертве голову и сломать позвонки, пока его сообщница удерживала Виноградову руки. В лесу пострадавший начал шевелиться, что заставило обвиняемого добить его обухом топора по голове. Труп пара выбросила у обочины.

После первого убийства риелторы осознали, что сожительница погибшего Анна Санаева знает о сделке и может заявить о пропаже партнера в полицию. Тогда они вывезли девушку в Тверскую область и попытались задушить. История повторилась, жертва пережила первое нападение и начала шевелиться. Тогда Алексей Удалинкин размозжил ей голову ударами молотка.

Тело Анна Санаевой неподалеку от проезжей части заметили проезжавшие мимо свидетели. Полицейские провели расследование и вышли на след подсудимых. Во время судебного процесса Алексей Удалинкин признался в содеянном, а Ольга Борисова поднялась и попросила родственников убитых простить её. В итоге судья продлил арест обвиняемых до 18 сентября. Дело продолжается.