Служебная собака нашла у смолянина дома тайники с оружием

В Смоленской области силовики вместе со служебной собакой отыскали в доме у 50-летнего мужчины несколько тайников с незаконным оружием и патронами. Об этом 28 марта уведомила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники полиции и Росгвардии пришли к жителю Духовщинского района с обыском. Владелец жилища отдал правоохранителям ружье и заявил, что другого стрелкового оружия в доме не хранит. Однако тренированный пес прошелся по комнатам и указал кинологу на схроны. Представители органов извлекли и зафиксировали боеприпасы под разный калибр, оружейные единицы и отдельные детали.

Назначенная судебная экспертиза определила, что из охотничьей двустволки можно стрелять, а гладкий ствол 28-мм и нарезной 5,6-мм с оптическим прицелом могут стать частью полноценного огнестрельного оружия. Хозяин утверждает, что некоторые нелегальные предметы нашел, а другие получил от знакомых. Против него завели уголовное дело. Теперь подозреваемый может оказаться в тюрьме на четыре года.