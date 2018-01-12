Житель Кургана 5 лет совращал трех детей и снимал их в порно

Власти Кургана обвиняют мужчину в пятилетнем совращении трех детей и создания порнофильмов с их участием. Об этом 28 марта пишет пресс-служба областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, подозреваемый в период 2007-2012 годов многократно нарушал сексуальную неприкосновенность несовершеннолетних. Всего ведомство зафиксировало двадцать случаев. Измываясь над жертвами, вероятный педофил также снимал материалы порнографического характера, чтобы потом распространять их.

Зампрокурора Курганской области подписал обвинение против задержанного курганца. Вскоре материалы дела будут рассмотрены в городском суде. Обвиняемого за вышеупомянутые преступления могут лишить свободы сроком до 20 лет.