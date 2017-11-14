27-летняя сожительница из ревности размозжила голову неверному старику кувалдой в Астраханской области

В Астраханской области 27-летняя сожительница из ревности размозжила голову неверному старику кувалдой. Инцидент произошел в селе Линейное Наримановского района из-за обиды девушки на повышенное внимание 63-летнего пенсионера к сестре бывшей жены.

Сотрудники Главного управления МВД по Астраханской области сообщают о случае, в ходе которого в селе Линейное был убит 63-летний пенсионер. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован 23 марта нынешнего года. Главной подозреваемой по возбужденному по факту происшествия уголовному делу проходит 27-летняя девушка.

Следователи установили, что в указанный день между девушкой и пожилым мужчиной, которые являлись сожителями, произошла серьезная ссора. Девушка очень ревновала его к сестре бывшей жены, которой старик уделял слишком много внимания. После ссоры он лег на кровать к стене, а в это время его сожительница, все еще пребывая в ярости, взяла кувалду и несколько раз ударила ею его по голове, тем самым размозжив ее.