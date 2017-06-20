СК возбудил дело против пранкера Вольнова за ложь о жертвах в Кемерово

Следственный комитет РФ уличил пранкера Евгения Вольнова в публикации ложных данных о жертвах в Кемерово и завел уголовное дело. Так 28 марта объявила представитель структуры Светлана Петренко.

Российские правоохранители подозревают гражданина Украины Никиту Кувикова. По версии следователей, мужчина под псевдонимом Евгений Вольнов разжигал ненависть и вражду. В своей публичной деятельности он сообщал заведомо неправдивые сведения о числе погибших посетителей торгового центра "Зимняя вишня". Таким образом родственники умерших и травмировавшихся были дезинформированы. Ведомство считает, что целью пранкера была дестабилизация обстановки в регионе.

Светлана Петренко добавила, что СК добивается у суда постановления на заочный арест Никиты Кувикова. По её словам, в скором времени украинца объявят в розыск.