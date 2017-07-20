В Петербурге узбек с ножом изнасиловал и ограбил землячку

26 марта в Санкт-Петербурге гражданин Узбекистана изнасиловал и ограбил землячку, угрожая ножом. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах Северной столицы.

Во вторник 24-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением о преступлении, которое произошло во Фрунзенском районе на улице Бухарестской. По словам жертвы, вечером мужчина атаковал её на улице и нанес шесть ударов по голове. Затем злоумышленник продемонстрировал кухонный нож и, пригрозив убийством, вступил с пострадавшей в сексуальный контакт. После полового акта он отнял телефон, 5 тысяч рублей, серебряное кольцо и серьги.

Вскоре после сигнала полицейские задержали неподалеку от места вероятного преступления 42-летнего мужчину. При помощи системы АДИС "Папилон" установлено, что подозреваемый является узбеком, который разыскивается на родине с осени 2017 года. Сейчас следователи выясняют необходимость возбуждения уголовного дела в России.