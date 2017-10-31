Отец и сын вместе изнасиловали женщину в Вологодской области

В Вологодской области 35-летний отец и 17-летний сын вместе изнасиловали 47-летнюю женщину. Это произошло, когда родственники вместе приехали отдохнуть в Усть-Кубинский район и, выпив много спиртного, решили развлечься с незнакомой местной жительницей.

Сотрудники Главного управления МВД по Вологодской области сообщают о случае, в ходе которого была изнасилована 47 летняя жительница Усть-Кубинского района. Согласно данным, которые они передают, инцидент зафиксирован в сентябре минувшего года. В отношении преступников уже прошел суд, решением которого было установлено оставить 35-летнего отца в заключении на семь лет и на три с половиной года - 17-летнего сына.

Согласно версии, подтвержденной следствием, ранней осенью прошлого года отец и сын отправились на отдых в один из районов Вологодской области. На природе они много выпили и поехали кататься на автомобиле. По дороге они заметили одинокую женщину, которую силой посадили в свое транспортное средство, вывезли в лесополосу и там изнасиловали. Там они были замечены случайным прохожим, который и вызвал полицию. Между тем, пьяные преступники еще пытались оказывать сопротивление сотрудникам, что также учел судья при вынесении приговора.