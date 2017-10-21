В Свердловской области мужчина обиделся и ударил ножом собутыльника. Подозреваемый уже задержан. В полиции уточнили, что это безработный мужчина 1983 года рождения.

Сотрудники Главного управления по Свердловской области сообщают о случае нанесения тяжелой травмы человеку, который произошел в городе Артемовский. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован ночью 28 марта. По горячим следам удалось вычислить главного подозреваемого. Им оказался безработный мужчина.

Правоохранители уже составили версию, на основании которой ведут следствие по делу. Согласно ей, двое мужчин ночью вместе распивали спиртное. Когда оба они уже были изрядно пьяны, между ними произошел конфликт. Из-за этого один из них обиделся и ударил ножом собутыльника.