В Рязани мужчина жестоко убил друга за предложение заняться сексом

В Рязани мужчина убил товарища в ответ на предложение попробовать заняться оральным сексом. Сейчас он осужден на 8,5 лет за убийство на почве гомофобии.

Как стало известно следствию, в августе прошлого года двое товарищей распивали спиртные напитки в квартире одного из друзей. В какой-то момент пьяный мужчина предложил другому заняться оральным сексом, что вывело из себя его товарища. Он не стал отвечать на предложение, просто схватил топор и несколько раз ударил обухом друга по голове.

В результате множественных травм головы и головного мозга, гомосексуалист скончался. Вскоре правоохранителям удалось задержать подозреваемого, его обвинили в убийстве на почве гомофобии, суд приговорил обвиняемого к 8,5 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.