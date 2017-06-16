В Приморье должника оштрафовали за оскорбление влиятельного пристава

Жителю Арсеньева присудили штраф за оскорбление руководителя отдела судебных приставов городского округа. Об этом 28 марта уведомила пресс-служба УФССП Приморского края.

По информации ведомства, мужчина задолжал денег и был вызван держать ответ перед УФССП. Во время беседы он грубо выразился в адрес старшего судебного пристава, которая в тот момент исполняла свои служебные обязанности. Против нарушителя завели уголовное дело по факту оскорбления представителя региональной власти.

В итоге ситуацию рассмотрели в мировом суде участка №30. За свои высказывания обвиняемый получил штрафное взыскание на сумму 8 тысяч рублей. Осужденный полностью оплатил штраф сразу после приобретения приговором законной силы. В этот раз он решил не дожидаться взыскания долга через судебных приставов.