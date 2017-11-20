В Екатеринбурге нашли труп мужчины с мясом вместо лица

В подъезде одного из домов в Екатеринбурге нашли труп 50-летнего мужчины. Как отмечают жильцы, вместо лица у него было мясо, так что они уверенны: причина смерти - убийство.

Сотрудники Главного управления МВД по Свердловской области сообщают о случае убийства, которое произошло в административном центре, в подъезде дома №86/1. Согласно информации, которую они предоставляют, по факту обнаружения трупа уже возбуждено уголовное дело. Виновный уже найден и скоро будет привлечен к ответственности.

Свой комментарий о произошедшем также согласился предоставить один из жильцов подъезда дома в Октябрьском районе города. Он рассказал, что сам факта убийства видеть не мог, однако видел мертвого человека, у которого "нет лица в прямом смысле, только мясо". По словам очевидца, он слышал, что полицейские говорили о том, что жертву по лицу были битой или чем-то подобным.