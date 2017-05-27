Пока должник из Улан-Удэ прятался в подполье, двое студентов изнасиловали жену

В Улан-Удэ двое студентов изнасиловали 44-летнюю супругу должника, который в это время прятался в подполье. Об этом рассказала пресс-служба башкирского СУ СК.

По информации Следственного отдела Советского района, молодая девушка пожаловалась соседу на пропажу телефона после пьяных гуляний. Она заподозрила в краже своего бывшего возлюбленного, а знакомый предложил свои услуги по возвращению имущества. Двое подозреваемых 18 и 19 лет услышали беседу в подъезде и вызвались помочь. 14 февраля выпившие молодые люди пришли в дом к вероятному вору и договорились о возмещении материального ущерба. Взамен смартфона мужчина обязался отдать экс-сожительнице свою мультиварку.

Вечером парни в ещё более пьяном состоянии вернулись взыскать долг. Их стуки и крики остались без ответа. Лишь после попытки вынести оконную раму, к ним вышла гражданская жена владельца дома. Она заявила, что её партнер ушел, хотя в действительности он решил переждать под полом. Студенты некоторое время подождали человека внутри, а затем решили воспользоваться одиночеством женщины. Один из них удерживал жертву за руки, пока второй вступил с ней в насильный половой контакт. Всё это время супруг слышал происходящее, но не рискнул покинуть своё укрытие, пока жена не выдала его тайник. После этого он спешно выбежал на улицу, убегая от преследователей.

Получив заявление, оперативные сотрудники полиции быстро выяснили личности подозреваемых и задержали их. Сейчас вероятные насильники арестованы и обвиняются также в угрозе убийства и проникновение в чужое жилище.